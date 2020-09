Pittemse horecazaken mogen uitgebreide terrassen ook in de winter laten staan Sam Vanacker

16 september 2020

16u48 0 Pittem Cafés en restaurants in Pittem mogen hun terrassen deze winter laten staan. Dat heeft het college van burgemeester en schepenen vandaag beslist. “We hopen dat er op die manier, ondanks het wegvallen van allerlei andere activiteiten, toch een gezellige sfeer aanwezig blijft.”

“Sinds de heropstart van de horeca hebben we elke uitbater de kans gegeven om ofwel een nieuw terras te openen ofwel het bestaande uit te breiden. Nu gaan we nog een stapje verder. De lokale horecazaken krijgen de mogelijkheid om hun terras op openbaar domein te behouden voor de komende maanden. Net zoals in de voorbije periode zullen zij hiervoor geen vergoeding voor het gebruik van het openbaar domein moeten betalen”, aldus burgemeester Ivan Delaere (CD&V). “We hopen dat er op die manier, ondanks het wegvallen van allerlei andere activiteiten, toch een gezellige sfeer binnen de dorpskernen van onze gemeente aanwezig blijft.”

Nog dit: wie voor verwarming- of elektriciteitsinstallaties kiest op het buitenterras, moet hiervoor beroep doen op een erkend installateur. Een bewijs van installatie en keuring moet overgemaakt worden aan het gemeentebestuur.