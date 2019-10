Pittemse fanfare zet sterk resultaat neer op Vlamo-evaluatieconcerten SVR

21 oktober 2019

17u43 0 Pittem De Koninklijke Fanfare Eendracht & Kunstijver heeft de eerste prijs behaald in z’n categorie op de jaarlijkse West-Vlaamse Vlamo-evaluatieconcerten.

Tijdens het weekend van 19 en 20 oktober organiseerde Vlamo West-Vlaanderen evaluatieconcerten in het Kortrijkse muziekcentrum Track. Vijftien verschillende West-Vlaamse fanfares traden er aan. De Pittemse fanfare onder leiding van Luc Dewitte behaalde een eerste prijs en werd daarmee bevestigd in de gekozen afdeling met onderscheiding. “Alle 41 muzikanten op het podium gaven het beste van zichzelf en de juryleden waren bijzonder lovend over de kwaliteiten van onze muzikanten.” De laatste deelname van het Pittemse korps dateerde al van vier jaar geleden. Ook toen haalde het korps trouwens een mooi resultaat.