Pittemse dames met buitenlandse roots komen vertellen over integratie Sam Vanacker

28 februari 2020

12u56 2 Pittem Het Davidsfonds en het 11.11.11-comité van Pittem slaan de handen in elkaar voor een avond rond integratie en de gevolgen van vooroordelen. Vijf Pittemse vrouwen met buitenlandse roots komen op dinsdag 10 maart hun ervaringen delen in de basisschool.

Het evenement kadert in de jaarlijkse Nacht van de Geschiedenis van het Davidsfonds, waarbij dit jaar ‘Nieuwe Buren’ in de kijker worden gezet. “Omdat we met 11.11.11 al langer mensen kennis laten maken met andere culturen zijn we enthousiast mee in het project gestapt”, zegt Bart Bonte. “De dames zijn ook gemotiveerd en spreken een aardig woordje Nederlands en zelfs wat West-Vlaams. Vier van de vijf vrouwen hebben ook kinderen die in Pittem school lopen.”

Claudine (Rwanda), Nid (Thailand), Barbara (Polen) en Valentina en Monica (allebei uit Roemenië) zullen voor kleine groepjes vertellen over hoe ze in Pittem zijn terecht gekomen, hoe ze op zoek gingen naar een job, een woning en een school voor de kinderen, hoe hun integratie verliep en of ze zich nu ‘Pittemnaar’ voelen of niet. Ze brengen ook hapjes en drankjes mee die typerend zijn voor hun land van herkomst.

Genieten van de verhalen en van de cultuurgebonden drankjes en hapjes kost vijf euro. Inschrijven voor 3 maart via overschrijving op BE73.7387.0618.3260 (DF Pittem). De avond start om 19.30 uur in de school (ingang via de witte poort in de Koolskampstraat). Meer info via 111111pittemegem@gmail.com.