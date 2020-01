Pittem zoekt mensen om in de bloemetjes te zetten op Dag van de Vrijwilliger Sam Vanacker

21 januari 2020

16u18 0 Pittem Om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet organiseert de gemeente een Dag van de Vrijwilliger op zondag 23 februari in zaal De Magneet. Om zeker te zijn dat niemand vergeten wordt, lanceert de gemeente een oproep.

“Meer dan honderd verenigingen hebben we al aangeschreven om hun bestuurslijsten te bezorgen en alle bestuursleden zullen normaal een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor het feest, terwijl ook alle beheers- en adviesraden van Pittem uitgenodigd worden”, zegt medewerkster Sabine Deruyck. “Toch kan het dat er nog verenigingen of organisaties zijn die niet bij onze diensten gekend zijn en zich ook inzetten als vrijwilliger. Die willen we uiteraard niet vergeten. Daarom roepen we die mensen op zich te melden.”

Het feest in De Magneet start om 10.30 uur. Na een welkomstwoordje is er een receptie en iedereen krijgt een attentie aangeboden. Vrijwilligers kunnen zich melden via sabine.deruyck@pittem.be, via fax op 051/46.03.58 of kunnen hun namen bezorgen aan het gemeentebestuur Pittem, Markt 1.