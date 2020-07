Pittem verplicht mondmaskers op kermis en in gemeentelijke gebouwen CDR

17 juli 2020

13u19 3 Pittem Door het sterk stijgende aantal coronabesmettingen heeft het Pittemse gemeentebestuur besloten dat mondmaskers verplicht zijn tijdens de kermis van vrijdag 17 tot en met maandag 20 juli.

Mondmaskers moeten door iedereen vanaf 12 jaar gedragen worden op zowel het kermisparcours als de attracties vanaf 12 jaar. Daarnaast is het dragen van een mondmasker voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht in alle gemeentelijke gebouwen en het Sociaal Huis. Dit geldt ook voor het brengen en afhalen van kinderen bij opvanginitiatieven en huwelijken. In de raadszaal, waar het huwelijk wordt voltrokken, wordt de zaal per bubbel geschikt en kan het mondmasker worden afgedaan als men zit.