Pittem pakt uit met stevig zomeraanbod: Fiets-en wandeltochten in eigen gemeente, tijdelijk skatepark en pop-upzomerbib in het park Sam Vanacker

19 juni 2020

10u07 0 Pittem Pittemnaars die deze zomer in eigen gemeente blijven kunnen van een bijzonder breed activiteitenaanbod genieten. De gemeente lanceert een aangepast zomeraanbod met onder meer nieuwe fiets-en wandeltochten, maar er komt ook een skatepark en zelfs een zomerse pop-upbibliotheek in het park.

De verschillende vrijetijdsdiensten van de gemeente schakelden de voorbije weken een versnelling hoger en hebben onder de noemer ‘Ik zomer West-Vlaams in Pittem’ een gloednieuwe zomerbrochure klaar waar zeventien activiteiten in te vinden zijn. Die brochure valt straks in alle Pittemse brievenbussen. “Om een zomer in eigen regio mogelijk te maken besliste de provincie West-Vlaanderen om via de projectsubsidie ‘Ik Zomer West-Vlaams’ de zomeractiviteiten in de gemeentes te stimuleren”, zegt schepen Paul Lambrecht (CD&V). “Ik ben trots te kunnen zeggen dat Pittem kan rekenen op een subsidie van 6.750 euro, of een euro per inwoner, meteen ook het maximum.”

Skaten aan de sporthal

Er is voor elk wat wils in beide deelgemeenten. Een greep uit het aanbod: op 5 september is er een korteketenmarkt in Egem, er komt een nieuwe korteketenfietslus van 30 kilometer, de eerder aangekondigde coronabon voor elke inwoner wordt gelanceerd, er is een fotozoektocht uitgestippeld in Pittem en Egem, op 20 september wordt de Egemstraat omgetoverd tot een sportstraat. Nog opmerkelijk is dat er tussen 3 en 31 augustus aan de sporthal in Pittem een tijdelijk skatepark komt waar alle jongeren zich naar hartenlust zullen kunnen uitleven. Op 24 augustus is er een skateworkshop gepland.

Bib in ‘t Park

Een andere blikvanger is dat de bibliotheek van Pittem tussen 15 juli en 15 augustus uitbreidt richting het Park Broeders Maristen. “We gaan een kleine zomerbib aanbieden in het groen”, zegt bibliothecaris Patrick Vanden Berghe. “We zorgen voor strandstoelen, kussens, enkele tijdschriften, strips en leesboeken en wat speelmateriaal voor de kinderen. Het grasplein is groot genoeg om een tiental kinderen samen met hun ouders of grootouders te verwelkomen. Een vrijwilliger zal de minibib uitzetten en telkens ook weer opruimen. Bib in ‘t Park zal telkens van maandag tot donderdag van 14 tot 18 uur open zijn bij mooi weer.”

Het volledige zomeraanbod van ‘Ik zomer West-Vlaams in Pittem’ is vanaf begin juli te vinden in de brievenbus.