Pittem opent tijdelijk skatepark Sam Vanacker

03 augustus 2020

Op de parking van de sporthal van Pittem staat nog de hele maand augustus een skatepark opgesteld.

Het gaat om een initiatief van het gemeentebestuur dat kadert binnen de uitbreiding van het zomeraanbod in eigen gemeente. Maandag werden de eerste jongeren verwelkomd op het pop-upskatepark. Iedereen ouder dan 10 jaar kan er gratis komen skaten, steppen of bmx’en op de skatetoestellen, weliswaar op eigen risico en mits het naleven van de veiligheidsvoorschriften. Wie wat tips kan gebruiken of de perfecte ollie onder de knie wil krijgen kan op 24 augustus om 13 uur deelnemen aan een gratis skateworkshop onder begeleiding. Materiaal wordt voorzien.

Het skatepark is elke dag open tussen 9 en 21 uur.