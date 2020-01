Pittem neemt elektrische wagen in gebruik Sam Vanacker

22 januari 2020

12u24 5 Pittem Het schepencollege van Pittem nam woensdagvoormiddag de sleutel in ontvangst van een gloednieuwe elektrische bestelwagen. Eerder nam de gemeente al verschillende CNG-wagens in gebruik, maar voor het eerst beschikt Pittem nu ook over een volledig elektrische auto.

“De transitie naar een duurzaam wagenpark staat expliciet als actie opgenomen in het nieuwe meerjarenplan, dus besloten we om de koe meteen bij de hoorns te vatten”, zegt burgemeester Ivan Delaere (CD&V). “Het voertuig zal gebruikt worden door de administratieve diensten. Ook de elektriciteit is trouwens groen, want dankzij een grote zonnepaneleninstallatie op het gemeentehuis kunnen we voortaan ook rechtstreeks gebruik maken van de productie van die panelen.” De wagen is een Renault Kangoo ZE en werd geleverd door V&D Motors uit Aarsele. Het gemeentebestuur kon voor de aankoop rekenen op een Vlaamse energiesubsidie van 6.752 euro.