Pittem herdenkt Hiroshima en Nagasaki Sam Vanacker

10 augustus 2020

09u16 2 Pittem Op 6 en 9 augustus was het 75 jaar geleden dat er twee atoombommen vielen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Om dat te herdenken, wapperde tussen donderdag en zondag een speciale vlag aan de vlaggenmasten voor het gemeentehuis van Pittem.

Het gaat om de vlag van Mayors for Peace, een internationaal netwerk van steden en gemeenten, waar ook Pittem lid van is. De vlag werd donderdag gehesen om 8.15 uur. Waarnemend burgemeester Paul Lambrecht (CD&V) streek de vlag zondag terug om 11.02 uur. De tijdstippen waarop de bommen vielen in augustus 1945. In Hiroshima stierven 140.000 mensen, in Nagasaki 70.000. ‘Mayors For Peace’ werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van beide steden. Ondertussen zijn wereldwijd bijna achtduizend steden en gemeenten uit 164 landen aangesloten. Samen pleiten ze voor nucleaire ontwapening. In België zijn 375 steden en gemeenten lid van het netwerk.