Pittem helpt lokale handelaars en ondernemers met 28.000 euro, en er volgt ook een postcoronaplan Sam Vanacker

21 mei 2020

13u25 0 Pittem Het gemeentebestuur van Pittem maakt een budget van 28.000 euro vrij om ondernemers en handelaars een duwtje in de rug te geven na de coronalockdown.

“Handelszaken die noodgedwongen hun activiteiten moesten stopzetten, hebben onze hulp en die van de lokale bevolking meer dan nodig. Via het vrijmaken van dit budget willen we hen hierbij helpen”, aldus burgemeester Ivan Delaere (CD&V). “Hoe het budget precies aangewend en verdeeld zal worden, moet wel nog verder worden uitgewerkt. Naast de maatregelen om de lokale economie te steunen, is het gemeentebestuur ook bezig met de uitwerking van een postcoronaplan op diverse domeinen van de samenleving. Ook hierover zal binnenkort gecommuniceerd worden.”

Het gemeentebestuur is alvast van plan om te blijven inzetten op het winkelhieren, de korte keten en de verdere verspreiding van de vloerstickers. Ook de gemeentelijke website blijft ter beschikking als platform voor handelaars.