Pittem geniet van coronaproof Godelievekermis, maar horeca en forains zijn bezorgd over terugschroeven maatregelen CDR

19 juli 2020

11u43 0 Pittem Geen Zotte Maandag dit jaar in Pittem, maar de inwoners genieten sinds vrijdag toch volop van een coronaproof kermis. Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) is tevreden over het naleven van de regels, terwijl de horeca en de foorkramers schrik hebben voor de toekomst.

Nog tot en met maandagavond is het feest in Pittem. Zotte Maandag werd geannuleerd door de coronacrisis, maar de foorkramers kregen wel groen licht om rond de kerk neer te strijken. Het is geen kermis zoals anders. Zo is een mondmasker verplicht, moet je een vaste route volgen en mogen er maar 190 mensen tegelijkertijd op het kermisparcours. Maar de Pittemnaars zijn blij dat er toch iets te beleven is in hun gemeente. “Jaar na jaar kijk ik enorm uit naar Zotte Maandag”, vertelt Emily Blontia. “Met de Chiro organiseren we telkens een eetfestijn en nemen we deel aan de stoet. Dat is allemaal weggevallen. Jammer, maar ik ben super content dat er toch kermis is zodat er toch iets te doen is dit weekend. Het is sowieso raar, maar beter dan niets. Ik vind het trouwens goed georganiseerd en voel me veilig.”

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) kan niet ontkennen dat hij toch wat bezorgd is om een kermis toe te laten in zijn gemeente in tijden van corona. “Maar alles werd heel goed voorbereid en als iedereen zich aan de regels houdt, kan er geen probleem zijn. Tot nu toe ben ik tevreden over het verloop van de kermis. Iedereen doet z’n best, ook de foorkramers. Eenzelfde signaal krijg ik vanuit de politie. Er zijn natuurlijk altijd wel een paar enkelingen, zeker als het iets later op de avond wordt, die het iets minder nauw nemen maar dat is echt een minderheid. Dankzij de kermis is er toch wat sfeer in de gemeente.”

Zowel de horeca als de foorkramers zijn enthousiast, maar tegelijkertijd bezorgd. “We werken goed”, zegt Carine Cools van taverne ‘t Oud Gemeentehuis. “Maar tegelijkertijd vrezen we dat we straks opnieuw de deuren zullen moeten sluiten door het stijgend aantal besmettingen.” Eenzelfde geluid vangen we op bij foorkramer Jean Dumortier van Bingo Ball Games. “We zijn weer op baan en dat is voor ons het belangrijkste. De inkomsten zijn minder dan anders, maar iets is beter dan niets. Iedereen houdt zich goed aan de regels, maar wij hebben toch schrik voor de toekomst. Zullen we na het weekend nog op pad mogen?”

Ook op maandag zijn de foorkramers nog present in Pittem. Ze openen er hun kramen vanaf 15 uur.