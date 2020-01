Pittem gaat hoogspanningsmasten belasten Sam Vanacker

02 januari 2020

10u44 0 Pittem Pittem voert een nieuwe belasting in op alle masten en pylonen die hoger zijn dan zeventien meter. De belasting is niet van toepassing op windmolens, maar wel op hoogspanningsmasten.

Per mast gaat het om een belasting van 2.500 euro. Aangezien er 34 masten in Pittem staan, komt dat op 85.000 euro op jaarbasis. “Masten en pylonen verstoren het landschap en hebben daardoor ook een invloed op de aantrekkingskracht van de omgeving”, motiveert burgemeester Ivan Delaere (CD&V). De burgemeester verwees meteen ook naar de plannen voor de drie windmolens. Windmolenbouwer EDF Luminus heeft de eerste plannen weliswaar ingetrokken, maar de kans is groot dat er een nieuw, licht gewijzigd dossier ingediend wordt. “Omdat windmolens wettelijk gezien vrijgesteld zijn van een dergelijke taks is ze alleen van toepassing op de hoogspanningsmasten”, aldus Delaere. Oppositieraadslid Katrien De Waele (NPE) merkte op dat de beherende bedrijven er waarschijnlijk niet wakker van zullen liggen. De voltallige gemeenteraad keurde de nieuwe belasting goed. Voor de Pittemnaars blijven de personenbelasting en de opcentiemen overigens ongewijzigd.