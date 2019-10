Pittem brengt negatief advies uit over windmolens SVR

Pittem Pittem heeft negatief advies uitgebracht aan de provincie over de drie geplande windturbines in de gemeente.

“We zeggen al van in het begin dat de locaties waar EDF Luminus de windmolens wil inplanten niet geschikt zijn”, zegt burgemeester Ivan Delaere (CD&V). “De impact op de omgeving en een groot deel van onze gemeente zou aanzienlijk zijn. Anderzijds zijn er meer dan 1.300 bezwaarschriften binnengekomen. Daar houden we uiteraard ook rekening mee.” Nu ligt de bal in het kamp van de provincie, die in het najaar beslist of de vergunning wordt toegekend of niet.