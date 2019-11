Peuter- en kleutervoetbal komt naar Pittem Sam Vanacker

13 november 2019

09u52 0 Pittem Na nieuwjaar start in de sporthal van Pittem een lessenreeks ‘voetjebal’. Dat is een relatief nieuw concept waarbij kinderen tussen 2 en 5 jaar kennis kunnen maken met voetbal. Na Deinze, Oudenaarde, Waregem en Zulte wordt Pittem pas de vijfde locatie waar de peuter- en kleutersport beoefend kan worden.

“Voetjebal is een speelse manier van voetballen voor peuters en kleuters die nog te jong zijn om aan de slag te kunnen bij een voetbalvereniging”, vertelt Eddy Van Oost, manager van Voetbalschool Atletico en introducer van Voetjebal in onze regio. “Spelertjes leren omgaan met een bal en proeven van voetbal. Al is voetballen niet het enige wat we doen. Ook spelletjes en coördinatie- en spieroefeningen komen aan bod. Kinderen leren kleuren herkennen, evenwicht houden en werken aan hun coördinatie. Tijdens de lessen maken de trainers gebruik van felgekleurde hoepels, gevulde zakjes, kegeltjes en ballonnen. “

Met ouder erbij

Niet alleen de kinderen zijn bezig tijdens de lessen. “Om ieder kind genoeg aandacht te kunnen geven, dient een van de ouders of grootouders hun eigen kinderen of kleinkinderen te ondersteunen”, gaat Eddy verder. “Door hun hulp kunnen de kinderen zich volledig op de bal en op hun opdracht richten. Dat maakt het ook leuker voor de kleintjes. En bovendien beleven de ouders een toffe ervaring samen met hun kind.”

Na nieuwjaar start een eerste module van tien trainingen, telkens op zondag in de sporthal van Pittem. Een les duurt 45 minuten en kost negen euro. Bij de eerste inschrijving betaal je daarbij 35 euro voor een voetbaloutfit. Er wordt gewerkt met een groepje om 10 uur en een groepje om 11 uur. Er zijn maximum tien spelertjes per groepje. Inschrijven kan via www.atletico.be/inschrijven.