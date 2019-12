Peter en Heidi toverden gerenoveerde stal om tot restaurant voor tweede editie van ‘Pop-up45' Sam Vanacker

20 december 2019

16u35 0 Pittem Tieltenaars Peter Bruneel en Heidi Huys openen vrijdag voor het eerst de deuren van ‘Chez Madeleine’ in een gerenoveerdse koeienstal in de Sint-Amandsstraat in Pittem. Nog tot en met 9 februari zullen ze er 2.500 gasten ontvangen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om naast de stal ook een pop-uphotel te openen, maar die plannen gaan uiteindelijk niet door.

Tien jaar geleden verruilden Peter Bruneel en Heidi Huys Tielt voor Rosières-prés-Troyes in de Franse Champagnestreek, waar ze hotel Résidence Pierre openden. Vorig jaar pakten ze in de kerstperiode uit met pop-Up45 in Pastorie Caneghem en dat initiatief werd zo succesvol dat er een vervolg kwam, dit keer niet in Kanegem, maar in Pittem. De voormalige stal van de familie Lafaut stond begin deze week nog leeg, maar Heidi en Peter hebben de ruimte razendsnel omgetoverd tot een gezellig restaurant.

“Het was alle hens aan dek geblazen toen hier maandag dertig paletten met meubels, keukengerief, frigo’s en versiering werden geleverd, maar we zijn trots op het resultaat”, zegt het koppel. “In de komende 45 dagen ontvangen we hier 2.500 gasten uit binnen- en buitenland. Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook een pop-uphotel met vijftien kamers te openen, met behulp van containerkamers die eerder ook al op Tomorrowland stonden, maar daar kregen we geen vergunning voor. Al hebben we dat niet aan ons hart laten komen. Met Goed ten Hulle, Abeellogies en de Rysselende Molen zijn genoeg alternatieven. En op 18 en 19 januari, wanneer we het befaamde Sloveense koor Perpetuum Jazzile naar de Europahal brengen, gebruiken onze gasten de Shamrock en El Parador.”

Pop-Up Chez Madeleine is nog open tot en met 9 februari. Reserveren kan op www.popup45.be.