Personeel verrast rusthuisbewoners met dans op de tonen van het Marc Van Ranst-lied Sam Vanacker

17 april 2020

17u03 3 Pittem Vrijdagnamiddag bracht het personeel een pakkende hulde aan de bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Remigius in Pittem. Er werd onder meer gedanst op het ‘Van Ranst’-lied en directeur Stijn Van Maele haalde zelfs zijn mooiste pull boven.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Zowel op de gesloten afdeling voor dementerenden, als op de beide andere afdelingen danste het personeel ‘Geloof in Mij’ en op de bekende Van Ranst-parodie van ‘Hoe Het Danst‘. Dat deden ze netjes in de pas, met mondmasker en op een veilige afstand van elkaar. Directeur Stijn Van Maele stal de show met een typische ‘Van Ranst’-pullover en de bewoners aan de vensters genoten zichtbaar van het spektakel.

Apart repeteren

Het was verpleegkundige Cindy Claerhout die begin deze week op het idee kwam voor dit initiatief en meteen de hulp kreeg van ergotherapeute Sharon Vandecasteele. “We namen een filmpje op met de juiste danspasjes en stuurden dit door naar alle medewerkers van het woonzorgcentrum”, zegt Cindy. “Zo hoefde niemand samen te komen om te repeteren.”

Het resultaat mocht in elk geval gezien worden. Vierentwintig personeelsleden, met zowel verplegend, verzorgend, keuken- en onderhoudspersoneel in de rangen, brachten een geslaagde hulde aan de 54 bewoners. Het woonzorgcentrum van Pittem is trouwens coronavrij en bij het personeel is zelfs niemand ziek.