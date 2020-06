Parlementsleden bezoeken DV Fresh: “We willen de bezorgdheden in kaart brengen” Sam Vanacker

29 juni 2020

11u19 0 Pittem DV Fresh in Pittem kreeg onlangs parlementsleden Maaike De Vreese en Axel Ronse (N-VA) over de vloer. Het bedrijfsbezoek kadert binnen een toer langs 100 West-Vlaamse bedrijven, waarmee de twee Vlaamse volksvertegenwoordigers naar eigen zeggen beter de vinger aan de pols van de West-Vlaamse ondernemingen willen houden.

DV Fresh is actief in het versnijden en verpakken van groenten. Daarnaast produceert het bedrijf ook kant en-klare maaltijden. Er werken 170 mensen. “Ook op onze sector had de coronacrisis een impact”, zegt CEO Peter Bauwens. “Door de crisis schommelde de vraag enorm. Dat is niet evident als je met verse producten werkt met een beperkte houdbaarheid. De leveringen aan restaurantketens zoals Lunch Garden vielen weg, terwijl die eerste rush op de supermarkten aan het begin van de coronacrisis dan weer voor een verdubbeling zorgde. Toen was het alle hens aan dek in de productie, maar daarna viel de vraag weer terug tot zowat zeventig procent, waardoor we met overproductie zaten.”

Nieuwe productiehal in de maak

“We hadden net 13 miljoen euro geïnvesteerd voor een nieuwe productiehal toen de coronacrisis toesloeg. Gelukkig hebben we die investering niet moeten uitstellen”, gaat Bauwens verder. “Zelfs tijdens de crisis zijn de werken aan de nieuwe hal van 15.000 vierkante meter gestaag blijven vorderen. Wellicht eind dit jaar zullen we de hal in gebruik kunnen nemen.”

De twee parlementsleden begonnen hun toer op 19 juni met een bezoek aan de haven van Zeebrugge. In een nieuwe etappe bezoeken ze nu de bedrijven in de agro-industrie. “West-Vlaanderen heeft een bijzonder grote agro-industrie en die staat voor gigantische uitdagingen. Met de bezoeken willen we alle bezorgdheden van onze bedrijven capteren en vertalen in parlementair werk”, zeggen De Vreese en Ronse.