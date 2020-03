Paasconcert fanfare uitgesteld naar oktober Sam Vanacker

16 maart 2020

14u19 0 Pittem Het blijft afgelastingen regenen en ook evenementen die na 3 april zouden plaatsvinden zijn getroffen door het coronavirus. Zo laat de Koninklijke Fanfare Eendracht & Kunstijver weten dat het lenteconcert, dat gepland stond in het paasweekend van 11 en 12 april, geschrapt wordt.

“Omdat alle samenkomsten in gemeentelijke gebouwen verboden zijn tot en met 3 april, kan er ook niet meer gerepeteerd worden in het lokaal De Pupieter in de Fonteinestraat”, zegt secretaris Joris Defour. “Daarom gelasten we ons lenteconcert af. De datum is te kort na de periode die voorzien is voor de sluiting van de gemeentelijk gebouwen. Voor mensen die al een kaart gekocht hebben, blijven de kaarten geldig, maar dan voor een concert in oktober. De juiste datum wordt later nog gecommuniceerd.”