Oppositiepartij NieuwPittemEgem houdt voortaan elke zomer een enquête Sam Vanacker

27 augustus 2020

17u33 0 Pittem NieuwPittemEgem gaat voortaan elke zomer een digitale enquête houden.De partij wil zo nagaan wat er leeft bij de inwoners van Pittem en Egem, terwijl ook naar de kiesintenties wordt gepolst.

“Met deze bevraging willen we een beter inzicht krijgen in wat leeft bij onze inwoners. We leggen de focus op mobiliteit en verkeersveiligheid, maar ook leefbaarheid, sport, vrije tijd en wonen komen aan bod”, zegt fractieleider Christophe Vancoillie. “Verder peilen we ook naar de kiesintenties van onze inwoners. Wat we vooral willen weten, is wat de invloed is van de beslissing van de Vlaamse regering om de opkomstplicht in 2024 te schrappen. Hoe meer mensen de bevraging invullen, hoe accurater de resultaten zullen zijn en hoe beter we daarop kunnen inspelen.”

De enquête is te vinden op deze link of de Facebookpagina van NieuwPittemEgem. De resultaten van de bevraging worden in het najaar bekendgemaakt.