Oppositie stelt voor gratis restafvalzakken te geven aan kansengroepen SVR

08 oktober 2019

11u20 0 Pittem Oppositiepartij NieuwPittemEgem wil dat het gemeentebestuur gratis restafvalzakken ter beschikking stelt aan mensen die het financieel moeilijker hebben.

“Gratis huisvuilzakken kunnen voor bepaalde doelgroepen een groot verschil maken. Zo denken we aan mensen met medische problemen of mensen met een leefloon, een zorgbudget of grote gezinnen met kleine kinderen”, zegt oppositieraadslid Christophe Vancoillie (NPE). “Vermoedelijk zou deze maatregel ook sluikstorten kunnen helpen tegengaan.”

Volgens burgemeester Ivan Delaere (CD&V) moet de impact van de beslissing eerst grondig in kaart gebracht worden. “Zonder te weten over welke aantallen we spreken, kan ik nu geen antwoord geven op dit voorstel. Per slot van rekening kunnen we de financiële impact niet inschatten, maar we gaan het voorstel bekijken.”