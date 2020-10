Oppositie pleit voor elektrische deelwagen Sam Vanacker

12 oktober 2020

Christophe Vancoillie van oppositiepartij Nieuw Pittem-Egem brak op de voorbije gemeenteraad een lans voor de introductie van een elektrische deelwagen in Pittem. Recent werd in buurgemeente Wingene zo'n project op poten gezet

“In het kader van mobiliteit en duurzaamheid dienen zich steeds meer mogelijkheden aan en bovendien zijn ook steeds meer mensen op zoek naar alternatieven”, aldus Vancoillie. “Zo zien we dat het gebruik van de fiets en de elektrische fiets voor het woon-werk verkeer toeneemt. Daarom stellen we voor om een deelwagenproject op te starten vanuit onze gemeente. Daarvoor zou bijvoorbeeld samengewerkt kunnen worden met ‘CoopStroom’, zoals men in reeds in Wingene doet.” Het gemeentebestuur reageerde dat het voorstel besproken zou worden in de vervoersregioraad, als mogelijk alternatief voor gebieden waar het aanbod van het openbaar vervoer beperkt is.