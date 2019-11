Openbedrijvendag van Unizo Pittem-Egem terug van weggeweest SVR

15 november 2019

09u45 1 Pittem Na een onderbreking van vier jaar is de Open Bedrijvendag van Unizo Pittem-Egem terug van weggeweest. Aan de nieuwe editie op zondag 17 november doen zes bedrijven mee die allemaal in de omgeving van de Moortelmeers liggen.

Het is ondertussen al de zesde keer dat Unizo Pittem-Egem een eigen Open Bedrijvendag organiseert. Dit keer worden de schijnwerpers op de relatief recente bedrijven gericht die de nieuwe industriezone Moortelmeers gebruiken als uitvalsbasis. De bedrijven in kwestie zijn L’Ombre (sfeerverlichting), KB Racing (automechaniek rally- en oldtimerwagens), Mike Mustang (restauratie en verkoop van Ford Mustangs), S&D Boringen (warmtepompboringen), Textiel Verhaeghe (bedtextiel) en Zinko (dakgoten en toebehoren in zink en koper). De zes bedrijven liggen op een boogscheut van elkaar, al wordt er ter plaatse ook een pendelbusje ingelegd. Bezoekers zijn welkom tussen 13 en 17 uur.