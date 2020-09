Ook voor fietsers eenrichtingsverkeer in Puttensdreef door werken aan Ringlaan Sam Vanacker

22 september 2020

17u27 0 Pittem Vanaf morgen woensdag worden er enkele wijzigingen doorgevoerd aan de omleidingen bij de werken aan de Ringlaan in Pittem. De belangrijkste is dat de Puttensdreef ook voor fietsers eenrichtingsverkeer wordt.

Het verkeer die vanuit Pittem komt en naar Tielt wil kan niet meer op het kruispunt van de Vijfstraat en de Ringlaan rijden. Er is wel éénrichtingsverkeer voorzien richting Tielt via de Puttensdreef. Verkeer dat uit de Vijfstraat komt kan evenmin nog het kruispunt oversteken richting centrum Pittem. Het is enkel mogelijk om de Ringlaan rechts op te rijden. Wagens die uit de richting van Tielt komen en naar het centrum van Pittem moeten, kunnen de Tieltstraat (De Kromte) gebruiken. Belangrijk is dat er in de Puttensdreef absoluut eenrichtingsverkeer geldt in de richting van Tielt, dus ook voor fietsers. Fietsers komende uit de Vijfstraat die naar het centrum van Pittem willen, kunnen de Gentsemeersweg als alternatief gebruiken. Wie vanuit Tielt komt aangefietst dient de Ringlaan te volgen richting Pittem en mag de Puttensdreef dus niet inrijden.

Praktisch

We geven nog even de fasering van de werken mee. Sinds begin september is de aannemer bezig met het asfalt te vernieuwen aan de kant van Pittem (rijrichting Tielt-Ardooie). Tussen begin oktober en eind november is de andere rijrichting aan de beurt. Tijdens die twee fases blijft verkeer mogelijk, weliswaar over één rijstrook in plaats van twee. Na de winter, in maart 2021, gaat het kruispunt van de Rysselende Molen open. De twee rijrichtingen worden beurtelings aangepakt in twee fases van vijftien dagen, maar de hinder voor het verkeer zal dan wel groter zijn.