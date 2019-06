Ook schepencollege Pittem gekant tegen Ventilusproject Sam Vanacker

25 juni 2019

16u03 4 Pittem De gemeente Pittem sluit zich aan bij Zedelgem, Brugge, Torhout, Wingene, Lichtervelde, Oostkamp, Izegem, Ardooie en Roeselare en geeft een negatief advies aan het Ventilus-hoogspanningsproject. Pittem laat van zich horen omdat de bestaande hoogspanningslijnen in de gemeente mogelijk geüpgraded zouden worden door het Ventilusproject.

Pittem komt in het project voor omdat de bestaande hoogspanningslijnen van 150kV (kilovolt) in de gemeente vervangen zouden worden door lijnen met 380kV, althans als het voorkeurstraject van Ventilus er door komt. Tegelijk zouden volgens de startnota van Ventilus de bestaande 150-lijnen ondergronds gebracht worden. “Daar is weliswaar nog geen tracé van bekend”, legt burgemeester Ivan Delaere (CD&V) uit. “Maar het is niet zo dat we deze aanpassing zomaar gaan aanvaarden omdat we in Pittem al bestaande hoogspanningslijnen hebben. Leden van het schepencollege van Pittem zijn naar de infomarkten van het project getrokken en na overleg besliste het college om het dossier negatief te adviseren.”

Bestaande ondergronds?

“Argumenten zijn dat er te weinig bekend is over de gevolgen voor mens en dier bij de vervanging van de bestaande lijnen. En als het nieuwe project toch ondergronds zou komen, waarom dan niet meteen de bestaande luchtlijnen ook uit het landschap nemen? Het ondergronds brengen van de bestaande lijnen roept trouwens ook vragen op, aangezien we elke jaar stevig investeren in nieuwe fiets-en voetpaden. Uit ervaring weten wij dat herstellingen na dergelijke werken heel veel kosten met zich meebrengt voor de gemeente.”