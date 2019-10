Ontmoetingscentrum in voormalig schoolgebouw Eikeldreef is klaar Sam Vanacker

21 oktober 2019

09u32 0 Pittem De werken aan de voormalige jongensschool in de Eikeldreef zijn af. Het nieuwe ontmoetingscentrum werd vorig weekend officieel ingehuldigd en vanaf november kan het pand gebruikt worden door verenigingen en particulieren.

De oude jongensschool in hartje Pittem kwam in 2012 leeg te staan. Vier jaar later werd beslist om het gebouw een nieuwe bestemming te geven als buurthuis, weliswaar met behoud van het karakter van de school. De eerste fase van de werken begon in 2017. Daarbij werden onder andere nieuwe bomen geplant en werden het speelplein en de parking heraangelegd. In een tweede fase, die begin dit jaar van start ging, werd het interieur verder aangepakt en werd er nog een nieuw sanitair blok aan de rechterkant van de school gebouwd. Beide fases samen kostten ongeveer 500.000 euro. Vanaf november kan de nieuwe ontmoetingsruimte gebruikt worden door zowel verenigingen als particulieren.