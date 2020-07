OCMW Pittem neemt elektrische wagen in gebruik Sam Vanacker

08 juli 2020

16u00 1 Pittem Het OCMW-bestuur van Pittem heeft woensdag de sleutels in ontvangst genomen van een eerste elektrisch dienstvoertuig.

Met de nieuwe aanwinst is het gemeentebestuur niet aan zijn proefstuk toe. De voorbije jaren was er al een switch naar CNG-voertuigen en het gemeentepersoneel rijdt sinds januari ook elektrisch. Het OCMW volgt nu dezelfde weg met een voertuig dat zal gebruikt worden door de sociale dienst en rusthuis Sint-Remigius. De wagen werd geleverd door V&D Motors uit Tielt en kostte 19.167,34 euro. De transitie naar een duurzaam wagenpark staat ook expliciet als actie opgenomen in het meerjarenplan van Pittem.

Het OCMW zet nog verder in op duurzame energie, want op 29 april werd met distributienetbeheerder Fluvius overeengekomen dat er 371 zonnepanelen op het dak van Sint-Remigius geplaatst zullen worden. Daarmee kan ongeveer dertig procent van het huidige verbruik van de volledige site in de Koolskampstraat gedekt worden.