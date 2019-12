NieuwPittemEgem niet onder de indruk van meerjarenplan: “Groot Calimerogehalte” Sam Vanacker

31 december 2019

12u12 0 Pittem Oppositiepartij NieuwPittemEgem was maandagavond niet onder de indruk van de voorstelling van het meerjarenplan. Fractieleider Christophe Vancoillie was bijzonder scherp voor wat hij omschreef als het ‘enorme calimerogehalte’. “Zij zijn groot en wij zijn klein. Het is altijd de schuld van een ander.”

Vancoillie en zijn partijgenoten loofden in eerste instantie een aantal positieve zaken uit het plan, zoals de maatregelen tegen wateroverlast, de plannen voor een mobiliteitsplan, het budget voor de vernieuwing van de de sportsite en de uitbreiding van de zorgmogelijkheden. Al zag NPE in het meerjarenplan ook gemiste kansen. “We vinden weinig tot niets voor Egem, terwijl er ook geen extra geld is voor fiets-of voetpaden, we zien niets over een jeugdhuis, over een herbestemming van het klooster wordt niet gepraat en er zijn geen concrete plannen om jonge gezinnen aan te trekken of om de winkelleegstand tegen te gaan.”

“Dit meerjarenplan getuigt van een gebrek aan visie, terwijl we voor veel investeringen niet eens een bedrag zien staan. Uit de omgevingsanalyse blijkt bovendien dat jullie een calimerocomplex hebben. Bij de conclusies van de omgevingsanalyse lees ik steevast de zin ‘daar kunnen we als klein lokaal bestuur weinig of geen invloed op uitoefenen of ’onze buurgemeenten bieden al heel wat aan’. Overal keert die zin terug, zowel qua sport-en cultuuraanbod, communicatie, klimaat, mobiliteit en betaalbare huisvesting. Op wat hebben jullie dan wel invloed? In bepaalde passages lijkt dit document pure propaganda voor fusies.”

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) reageerde fel. “Wij zijn ook klein. Dat is jammer genoeg de realiteit. Al het geld stroomt steeds verder weg naar de grote steden als Antwerpen. Ik nodig u uit om eens mee te gaan naar Brussel. De hogere overheid is langzaam bezig met de kleine gemeenten te boycotten zodat we de handdoek in de ring zouden gooien. Als kleintje heb je niet de financiële armslag om zomaar je zin te doen, dus ben je afhankelijk van subsidies. Maar als kleine gemeente liggen wij op dat vlak op de laagste rayon in Brussel. En dan moeten wij uitleggen aan de burger waarom een bepaalde straat nog niet heraangelegd is. Maar toch ben ik fier op Pittem. Door ons te verenigen in drukkingsgroepen met andere kleine gemeenten, zoals het plattelandsplus-verhaal, konden we wel wat gewicht in de schaal leggen.”