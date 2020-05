NieuwPittemEgem lanceert reeks postcoronavoorstellen Sam Vanacker

25 mei 2020

09u54 1 Pittem Oppositiepartij NieuwPittemEgem heeft een reeks vragen en voorstellen klaar om de gemeente terug op de rails te zetten na de coronacrisis.

Het gemeentebestuur van Pittem kondigde vorige week aan 28.000 euro te willen uittrekken om de lokale economie een duwtje in de rug te geven, al liet het gemeentebestuur nog niet weten hoe dat geld zal gebruikt worden. Oppositiepartij NieuwPittemEgem komt alvast met een reeks voorstellen. “We willen onze inwoners perspectief bieden en moed geven”, zegt fractieleider Christophe Vancoillie. “Verschillende pogingen om de meerderheid te overtuigen om samen te werken zijn tot nu toe in dovemansoren gevallen. Via de media moeten we vernemen dat het gemeentebestuur bezig is met een postcoronaplan, maar naar de inhoud hebben we het raden.”

Concreet heeft de partij een reeks vragen en voorstellen klaar voor het postcoronatijdperk. Zo pleit de partij onder andere voor aangepaste promotiecampagnes ondersteund door een Pittemse kadobon, voor alternatieve evenementen, zoals een nieuwe korteketenmarkt of een kroegentocht, en voor extra fiets- en wandelroutes met passages langs de lokale horeca. Nog volgens NieuwPittemEgem moet er ook aandacht zijn voor kwetsbare groepen in de samenleving en voor de vrijetijdsverenigingen van de gemeente. Het volledige postcoronaplan van NieuwPittemEgem is hier te vinden.