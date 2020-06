NieuwPittemEgem lanceert nieuw online platform voor handelaars Sam Vanacker

23 juni 2020

11u16 1 Pittem Oppositiepartij NieuwPittemEgem lanceert onder de noemer ‘8740KoopLokaal.be’ een nieuw online platform voor handelaars. Het is een uitgebreidere versie van het gebundelde aanbod van handelaars dat de partij in volle coronacrisis lanceerde op hun eigen website.

“Toen we half maart geconfronteerd werden met de verplichte sluiting van onze ondernemingen en handelszaken kwam toen redelijk snel het idee om, als steun voor onze Pittemse en Egemse ondernemingen, een digitaal platform op te richten waarbij we de online activiteiten van onze ondernemers samenbrachten in een handig overzicht op onze website. Maar nu gaan we een stapje verder”, zegt voorzitter Christophe Vancoillie.

Geen politiek kleur meer

“We beseften dat het platform een blijvende meerwaarde kon bieden voor onze lokale ondernemers in Pittem en Egem, ook na de coronacrisis. Door het los te koppelen van onze website en in een nieuw jasje te steken, willen we het platform ook politiek ‘ontkleuren’, ook al blijft het beheer wel in handen van NieuwPittemEgem.”

Ondertussen staan tachtig lokale ondernemingen en handelszaken geregistreerd op 8740KoopLokaal.be.