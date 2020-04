NieuwPittemEgem bundelt

aanbod Pittemse handelaars Sam Vanacker

06 april 2020

13u54 0 Pittem Oppositiepartij NieuwPittemEgem zit niet stil tijdens de coronacrisis. De politieke partij besloot om hun webstek ten dienste te stellen van de lokale ondernemers en bundelde het - veelal aangepaste - aanbod van zowat elke zelfstandige van Pittem en Egem op een handig kaartje.

“Veel handelaars hebben, verplicht door de overheid en voor ieders gezondheid, hun normale activiteiten moeten stopzetten, maar we zien dat heel wat ondernemers opnieuw hun activiteiten verder zetten of heropstarten. Om de lokale middenstand enerzijds te steunen en anderzijds om ook de inwoners te helpen hebben we onze website omgevormd naar een platform waarbij we die lokale handelaars bundelen”, zegt Renzo Callant van NPE.

Concreet zijn er links naar de websites of facebookpagina’s van 45 verschillende lokale handelaars te vinden op de website van NPE. Je vindt er het aanbod van bakkers en slagers, maar ook hoeveslagers, hoevewinkels en automaten met voeding. In veel gevallen kan er aan huis geleverd worden of kunnen producten afgehaald worden op afspraak. Zo leveren schoonheidssalons producten aan huis, kunnen er bloemen en planten besteld worden, kan drukwerk besteld worden en geschenken geleverd. Zelfs voor herstellingen aan fietsen, grasmachines en auto’s kan je een afspraak maken.