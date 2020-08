Nieuwe zorgresidentie ‘Pitthem’ opent op 29 september de deuren Sam Vanacker

26 augustus 2020

16u31 3 Pittem Zorgverstrekker Orpea opent op 29 september de deuren van een nieuwe zorgresidentie in de Muizebeekstraat. Het nieuwe privérusthuis telt 47 kamers en 25 assistentiewoningen en kreeg de naam ‘Residentie Pitthem’.

De plannen voor de nieuwe kleinschalige zorgresidentie dateren al van in 2017. Bouwheer vzw Ter Koolken uit Roeselare had eerst de site van de vroegere bowling Joyken in de Tieltstraat op het oog, maar halfweg 2018 werd uiteindelijk gekozen voor de voormalige site van Voeders Gotelaere tussen de Muizebeekstraat en de Fonteinestraat. Er is op de site ondertussen een nieuwbouw met drie bouwlagen opgetrokken, met tussen de assistentiewoningen en het rusthuis een ruime tuin en een parking aan de kant van de Fonteinestraat.

“Met de naam ‘Residentie Pitthem’ tonen we meteen onze ambitie om lokaal verankerd te blijven”, zegt toekomstig directrice Inge Van Den Bussche (56). “Covid-19 maakt het er misschien niet makkelijker op, maar we willen een laagdrempelige residentie zijn waarvan de deur open staat voor de lokale gemeenschap. Zelf ben ik afkomstig van Waregem en het viel me meteen op dat er veel cafeetjes zijn in Pittem, wat er op wijst dat het dorp duidelijk leeft. Met hoofdverpleger Niels Debie krijg ik trouwens versterking van een Pittemnaar, wiens ouderlijk huis in dezelfde straat ligt als de nieuwe residentie.”

Zorgverstrekker Orpea, die met residentie Hardoy in Ardooie en De Bottelarij in Kortemark ook twee andere residenties in de regio heeft, wil ook enkele coronaproof infomomenten organiseren voor geïnteresseerden, maar de data liggen nog niet vast. De data zullen bekend gemaakt worden op www.orpea.be.

We geven nog even mee dat kamerbezoeken in de verschillende residenties van Orpea vanaf 1 september weer toegelaten zijn, weliswaar met respect voor de coronamaatregelen.