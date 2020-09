Nieuwe reeks kleutervoetbal in sporthal Pittem Sam Vanacker

23 september 2020

14u47 0 Pittem In Pittem start op zondag 27 september een nieuwe lessenreeks ‘Voetjebal’. Na een eerste lessenreeks in het voorjaar is er nu ook een reeks van tien lessen voorzien in het najaar.

Na Deinze, Oudenaarde, Rumbeke, Waregem en Zulte is Pittem de zesde gemeente waar de sport beoefend kan worden. Voetjebal is een relatief nieuw concept waarbij kinderen tussen 2 en 5 jaar samen met een van hun ouders kennis maken met voetbal, terwijl ook evenwichtsspelletjes en coördinatie- en spieroefeningen aan bod komen. In de sporthal van Pittem starten zondag twee groepjes om 10 uur en om 11 uur. Een les duurt 45 minuten en kost tien euro. Bij de eerste inschrijving betaal je nog 35 euro voor een voetbaltenuetje. Inschrijven kan via www.atletico.be/inschrijven.

