Nieuwe ontmoetingsruimte Eikeldreef ook voor particulieren te huur SVR

05 november 2019

13u26 2 Pittem De nieuwe ontmoetingsruimte Eikeldreef is officieel opgenomen in het gemeentelijke zalenaanbod. Behalve door verenigingen kan de zaal ook door particulieren gehuurd worden. Hetzelfde geldt voor de zaal van het dienstencentrum en voor de Plaatsmolen.

Naar aanleiding van de ingebruikname van de nieuwe zaal kwamen de gebruikersreglementen van de gemeentelijke zalen aan bod op de voorbije gemeenteraad. “Aan de tarieven verandert niets”, zegt schepen van Gebouwen Denis Fraeyman (CD&V). “Nieuw is dat Eikeldreef en het dienstencentrum voortaan - net als de Plaatsmolen - gehuurd kunnen worden door particulieren en dus niet alleen door verenigingen. Particulieren kunnen wel pas drie maanden op voorhand reserveren, terwijl dat voor verenigingen een jaar is. Nog nieuw is dat we de borg voor De Magneet en De Fontein afschaffen. Dat bracht nogal wat administratie met zich mee. In geval van schade zal de huurder nu gewoon de factuur krijgen.”