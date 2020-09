Nieuwe fietsclub gaat alle straten in Pittem afrijden: “170 kilometer zonder gemeentegrenzen te overschrijden” Sam Vanacker

10 september 2020

11u07 0 Pittem Je moet er maar op komen. De kersverse Pittemse wielertoeristenclub WTC NuEnTon gaat op zondag 20 september over alle geasfalteerde straten in Pittem fietsen, zonder daarbij ook maar een enkele keer over de gemeentegrens te rijden. Bezieler Wies Vanden Berghe stippelde een traject uit van 170 kilometer, volledig binnen een straal van 7 kilometer rond de kerktoren van Pittem. “Veel rechte stukken zitten er niet in, nee.”

WTC NuEnTon ontstond in volle coronacrisis bij een groepje voetbalvrienden. “Aangezien er geen voetbal was, begonnen we te fietsen. Eerst met twee, dan met vijf. Gaandeweg haalden ook andere voetballers een fiets in huis ondertussen zijn we al met tiental leden”, zegt Wies Vanden Berghe. “Bij wijze van startschot van de nieuwe club besloten we uit te pakken met een zot ideetje. Ik ga vaak lopen en fietsen, maar ken nog niet alle weggetjes van Pittem. Daar gaat we verandering in brengen door over alle straten op het grondgebied van Pittem te fietsen. Op zich lijkt dat misschien niet spectaculair, maar onze gemeente telt wel 128 kilometer openbare weg.”

Vorige week hebben we als training 170 kilometer gereden, van Pittem naar Namen. Diezelfde afstand leggen we straks af binnen een straal van 7 kilometer rond de kerktoren.” Wies Vanden Berghe

Om dat allemaal af te fietsen, heeft Wies een traject van 170 kilometer uitgestippeld. “Ik ben er een paar uur zoet mee geweest, want ook de doodlopende straten nemen we mee, terwijl we aan de gemeentegrenzen rechtsomkeert zullen maken. Alles blijft op grondgebied Pittem. Vorige week hebben we als training 170 kilometer gereden, van Pittem naar Namen. Die afstand leggen we straks af binnen een straal van 7 kilometer rond de kerktoren. Sommige kruispunten gaan we drie keer passeren. Veel snelheid maken zit er uiteraard niet in, want er komt nogal wat bochten-en omkeerwerk bij kijken. Daarom is de tocht ook niet voor iedereen weggelegd.”

Wies gaat de tocht samen met vijf dappere collega-leden afleggen en daarbij krijgen de zes de volledige steun van het gemeentebestuur van Pittem. “De gemeente heeft de voorbije maanden veel mensen aangespoord om in eigen gemeente te sporten, onder meer met een nieuwe bewegwijzerde wandel- en fietsroute. Vanuit die invalshoek was het gemeentebestuur meteen enthousiast over ons idee. Ze zullen ‘s morgens om 8 uur zelfs het officiële startschot geven. Tot slot hopen we met de rit ook wat geld in te zamelen voor Kom op tegen kanker”, besluit Wies.