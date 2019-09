Nieuw Pittem Egem haalt bakzeil: “Hoe graag we de windmolens ook zouden hebben, ze staan toch wat te dicht bij de omwonenden” Sam Vanacker

13 september 2019

12u30 4 Pittem Oppositiepartij Nieuw Pittem Egem, die eerder aangaf geen bezwaar te hebben tegen de windmolenplannen van EDF Luminus, laat weten dat ze nu toch tegen zijn. “Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat het bestaande wettelijk kader de omwonenden onvoldoende beschermt. De windmolens staan te dicht bij de omwonenden.”

Op 27 augustus had Nieuw Pittem Egem nog aangekondigd voorstander te zijn van de plannen van EDF Luminus voor drie windturbines op Pittemberg. De partij kwam na intern overleg en op basis van een online enquête tot die conclusie. Voorzitter Christophe Vancoillie geloofde toen nog dat ‘de bestaande procedures en regels sluitend genoeg” waren. Maar die mening heeft de partij ondertussen herzien.

“Over slagschaduw en geluidsoverlast bestaan er voldoende regels, maar in ons land wordt geen minimumafstand gehanteerd”, aldus Vancoillie. “Concreet zouden enkele woningen op minder dan vijfhonderd meter van de molens komen te liggen en dat is te dicht. Verder is in de voorbije weken en dagen ook gebleken dat heel veel mensen zich ernstige zorgen maken. Naar die verzuchtingen moet worden geluisterd. Dat is onze taak als politici.”

Vancoillie houdt vol dat het standpunt van de partij in principe niet veranderd is. “We blijven voorstander van windmolens, maar alleen op voorwaarde dat er geen overlast is voor de omgeving. Het wettelijk kader blijkt onvoldoende om de overlast correct in te schatten en tegen te gaan. In de perceptie van de mensen zal het lijken alsof we een bocht van 180 graden maken, maar alleen wie zich niet informeert, niet communiceert en niet nadenkt, stuurt zijn visie niet bij.”

“Daarom willen we vragen aan alle omwonenden en eigenlijk ook alle inwoners van Pittem en Egem om jullie zo goed als mogelijk te blijven informeren. Het klimaat en de impact op ons als burgers, zal de komende jaren alleen maar groter worden.”