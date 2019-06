Neem eens een duik in de tijd met de smartphone in de hand: Pittem lanceert de ‘Ferdinand Verbiest’-wandeling Sam Vanacker

26 juni 2019

10u48 0 Pittem Voortaan kan je het hartje van Pittem (her)ontdekken met behulp van de Erfgoedapp. In die gratis app, die al een tijdje bestaat, zijn over heel Vlaanderen al tachtig verschillende cultuurhistorische erfgoedwandelingen te vinden. Met ‘Astronoom van de Keizer: Ferdinand Verbiest’ is nu ook in Pittem zo’n wandeling beschikbaar.

De Erfgoedapp werd ontwikkeld door Faro, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en is gratis te downloaden op je smartphone. Erfgoedinstellingen kunnen er zelf relatief eenvoudig nieuwe wandelingen aan toevoegen. Gebruikers kunnen via de app plattegronden downloaden waarbij telkens op verschillende locaties een woordje uitleg, een foto of zelfs een videootje voorzien wordt. Zo kunnen bezoekers van pakweg Brugge historische info over het belfort nalezen op hun smartphone terwijl ze er voor staan. Hetzelfde kan nu ook in Pittem.

“Onze tour is opgehangen aan de figuur van Ferdinand Verbiest, maar gaat verder dan hem alleen. De wandeling is zowat een kilometer lang en doet tien locaties aan”, legt cultuurschepen Paul Lambrecht (CD&V) uit.Starten doen we in het Ferdinand Verbiestcentrum, waarna ook zijn standbeeld en geboortehuis aan bod komen. Verder komen ook Huis Veys, het Oud Gemeentehuis, het klooster, Huis Amerlinck, drukkerij Veys, Huis Tavernier en Huis Muylle aan bod. Over elke locatie is een woordje uitleg en een foto te vinden in de app.”

Voor het inhoudelijke aspect werd een beroep gedaan op Wilfried Devoldere van de heemkundige kring Valere Arickx. De praktische kant van de zaak werd opgevolgd door bibliothecaris Patrick Vanden Berghe. De Erfgoedapp is gratis te downloaden via Google Play of de App Store.