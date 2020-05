Na vondst van meer dan duizend cannabisplanten op varkensbedrijf: zeven mensen aangehouden Hans Verbeke

04 mei 2020

19u38 2 Pittem De zeven mensen die zaterdag werden opgepakt nadat op een hoeve in Pittem een cannabisplantage werd ontdekt, zijn allemaal aangehouden. Bij hen zijn ook de bewoners van de hoeve. Op hun bedrijf stonden ruim duizend planten.

De onderzoeksrechter in Brugge heeft zeven mensen laten aanhouden voor hun rol in het dossier van de cannabisplantage die vorige zaterdag opgerold werd. De professioneel ingerichte kweekplaats was ondergebracht in een stal. Er stonden meer dan duizend planten. In gerechtelijke kringen wordt dat beschouwd als een grote plantage. Volgens het parket West-Vlaanderen, afdeling Brugge, werd er allicht eerder al geoogst.

In de cel

Bij de zeven aangehoudenen, die vrijdag voor de raadkamer verschijnen, zijn ook Christoff T. (40) en zijn echtgenote Nathalie M. (37), de bewoners/zaakvoerders van Hoeve De Posterie. Het koppel - zij was een tijd zelfstandig koetsier aan de kust, waar het gezin woonde - kwam enkele jaren geleden naar Pittem wonen en nam het failliet gegane varkensbedrijf over. Financieel bleek dat echter een zware dobber. Het gezin kwam in zwaar weer terecht. De ondernemingsrechtbank verleende het bedrijf eind vorig jaar nog enkele maanden bescherming tegen haar schuldeisers.