Multi Bazar Egem gaat verkoopruimte en parking uitbreiden Sam Vanacker

10 september 2020

13u26 3 Pittem Multi Bazar in Egem heeft verbouwingsplannen. De zaak wil de twee huidige verkoopruimtes binnen de twee jaar met elkaar verbinden en de parking uitbreiden. Voor dat laatste zal een deel van de bestaande zuidelijke vleugel gesloopt worden.

“Een open ruimte die voor een stuk dienst doet als parking, zal worden overkapt om de noordelijke en de zuidelijke verkoopruimtes aan elkaar te koppelen. Al zal de totale oppervlakte van het bedrijf niet significant toenemen, want de burelen van het doe-het-zelfgedeelte worden gesloopt. Die bureelruimtes zullen worden ondergebracht in een tweede bouwlaag op de zuidelijke vleugel. Door die ingreep komt er ruimte vrij voor 46 extra parkeerplaatsen”, aldus schepen van Omgevingsvergunningen Denis Fraeyman (CD&V). “Zo hoeven klanten niet op het openbaar domein te parkeren als het druk is. Wel mag de winkel nog slechts een inrit en een uitrit hebben ter hoogte van de Brugsesteenweg en moeten er ook twee voldoende grote fietsenstallingen worden voorzien.” Tijdens het openbaar onderzoek kwamen er geen bezwaren binnen en op lange termijn heeft Multi Bazar geen (andere) uitbreidingsplannen. Het gemeentebestuur van Pittem formuleerde op de voorbije gemeenteraad een voorwaardelijk gunstig advies voor de aanpassing.