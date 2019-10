Mountainbiker (51) wordt onwel tijdens avondrit Bikedevils en overlijdt Hans Verbeke

25 oktober 2019

22u24 0 Pittem In Pittem is tijdens een avondrit van de Bikedevils een deelnemer overleden. De man werd onwel, belde nog naar zijn vrouw maar overleed kort nadien. Hij was 51. “Onwezenlijk”, zegt organisator Eddy Truyaert. “Het noodlot slaat toe en je staat machteloos.”

Al meer dan twintig jaar organiseert mountainbikeclub Bikedevils uit Pittem een rit op zondag, de zogenaamde Helletocht. Een jaar of vijf geleden werd daar ook een avondrit aan gekoppeld, in het donker op vrijdagavond. De deelnemers zijn voorzien van verlichting en volgen een schaars verlicht parcours. Ook een 51-jarige man uit Tielt nam vrijdagavond deel aan de avondrit die startte aan de sporthal De Magneet in Pittem. Maar onderweg liep het verkeerd.

Gevonden door andere deelnemer

De mountainbiker, die naar verluidt niet in gezelschap de tocht afwerkte, werd in de buurt van de kliniek Sint-Jozef onwel. Hij stopte, haalde zijn smartphone boven en belde naar zijn echtgenote om te zeggen dat hij zich allesbehalve goed voelde. De vrouw repte zich onmiddellijk naar Pittem. Intussen was de man in elkaar gezakt. Hij werd gevonden door een andere deelnemer. De Tieltenaar werd gereanimeerd maar dat mocht niet baten. Hij overleed ter plaatse.

Vorige keer wel succes

De verslagenheid bij de betrokkenen en de organisatie van de avondrit is groot. “Een aantal jaar geleden hadden we al eens iets gelijkaardigs voor, tijdens de dagrit”, zegt organisator Eddy Truyaert. “Een deelnemer zakte in elkaar. Maar toen waren we met velen in zijn onmiddellijke buurt, waardoor we onmiddellijk de reanimatie konden starten, in afwachting van de komst van de hulpdiensten. De man haalde het, een week nadien kwam hij ons bedanken. Vandaag hebben we helaas niks kunnen doen. Het noodlot sloeg toe op een vrij verlaten plek. Dit is onwezenlijk. Onze gedachten gaan uit naar de familie van de overleden deelnemer.” Of de Helletocht van zondag plaatsvindt zoals gepland, kon Truyaert vrijdagavond nog niet kwijt. “Eerst moeten we dit even laten bezinken en alles op een rijtje zetten.”