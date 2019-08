Motorrijder zwaargewond na botsing LSI

22 augustus 2019

11u56

Bron: LSI 0 Pittem Bij een ongeval langs de Turkeijensteenweg in Pittem is donderdagvoormiddag een 29-jarige motorrijder uit Meulebeke zwaargewond geraakt. De motorrijder kwam in de gracht terecht na een botsing met een voertuig dat links een erf wou oprijden.

Rond 9.45 uur wou een 74-jarige automobilist uit Pittem die uit de Braamstraat kwam wat verderop het erf van zijn neef opdraaien. De man was al bijna van de weg af toen een motorrijder links vooraan tegen zijn Opel knalde. Motorrijder M.O. (29) uit Meulebeke belandde in de gracht, zijn motor op een braakliggend veld. Hij kreeg de eerste zorgen door een toegesneld MUG-team toegediend en werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De automobilist uit Pittem bleef ongedeerd maar was wel onder de indruk van het voorval.