Motorrijder (22) zwaargewond na val tijdens inhaalmanoeuvre

15 juli 2019

Jelle W. (22) uit Zwevezele is zondagavond rond 17 uur zwaargewond geraakt toen hij tijdens een inhaalmanoeuvre met zijn motorfiets ten val kwam langs de Brugsesteenweg in Pittem. De man verloor om nog onbekende reden de controle over zijn stuur. Dat gebeurde ter hoogte van de weverij Clarysse. Jelle W. kwam zwaar ten val. Hij kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het AZ Delta in Roeselare overgebracht. Hij was er aanvankelijk erg aan toe maar intussen is zijn toestand licht verbeterd.