Monika Verhelst wint Cultuurprijs Sam Vanacker

24 november 2019

14u05 2 Pittem De Pittemse cultuurraad en het gemeentebestuur hebben zondag de negende tweejaarlijkse cultuurpijs toegekend aan Monika Verhelst. Ook Marc Debruyne (postuum) en Christiane Monteyne waren genomineerd.

Voor deze editie van de cultuurprijs werden elf kandidaten voorgedragen door 22 verschillende verenigingen of burgers. Daaruit werden drie laureaten geselecteerd. Marc Debruyne, journalist en stichter van blaaskapel Die Original Dorfmusikanten, werd postuum voorgedragen en gehuldigd. Christiane Monteyne werd gelauwerd voor haar engagement bij drie Pittemse koren, het Davidsfonds en Samana.

Het beeldhouwwerk van Marc Van Hecke ging echter naar Monika Verhelst van kunstkring Ter Cauwe, terwijl ze zich ook inzet voor het Davidsfonds, de heemkundige kring en De Mantel. “Het prototype van iemand die zich belangeloos ten dienste stelt van anderen zonder daarbij zelf in de kijker te lopen”, motiveert de jury. Opmerkelijk is dat Verhelst ook bij de vorige drie edities van de cultuurprijs telkens genomineerd was, maar toen steeds net naast de winst greep.