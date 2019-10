Metaalkunstenaar Marc Van Hecke zet deuren van nieuw atelier in Pittem open voor Buren bij Kunstenaars SVR

14 oktober 2019

13u19 0 Pittem Kunstenaar Marc Vanhecke, de man die onder andere de trofee van de E3-prijs in Harelbeke en het kunstwerk van Koolskamp Koers maakte, woont sinds kort in Pittem en stelt straks tentoon tijdens Buren Bij Kunstenaars. Naar aanleiding van een wedstrijd schonk de metaalkunstenaar afgelopen weekend een van zijn beelden weg.

Half september liep in Lissewege de 23ste editie van de Beeldenroute. Tijdens die tentoonstelling stond het werk ‘De Pertrettetrekker’ er opgesteld. Wie het gewicht kon raden van het kunstwerk en de uren die er aan gewerkt waren, kreeg een miniatuurversie van het werk als prijs. 71 mensen namen deel aan de wedstrijd, met schattingen tussen de 3,8 kg en 4.250 kg en uren variërend van 39 uur tot 2.920 uur werk. De juiste gegevens waren 160 kg en 175 uren werk. Bruggeling Stefaan Dumon kwam als winnaar uit de bus en mocht zaterdag een miniatuurversie van het kunstwerk in ontvangst nemen in Pittem.

Ter gelegenheid van Buren bij Kunstenaars zet Vanhecke komend weekend de deuren van zijn atelier in de Muizelaarstraat 22 open. Bezoekers zijn welkom op vrijdag 18 oktober van 14 tot 19 uur en op zaterdag en zondag 19 en 20 oktober van 10 tot 19 uur.