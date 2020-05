Meerderheidspartij CD&V vol lof over aanpak coronacrisis, oppositie niet onder de indruk: “Slecht promopraatje” Sam Vanacker

06 mei 2020

14u10 0 Pittem Tijdens de eerste digitale gemeenteraad van Pittem stak CD&V-fractieleider Stijn Vandenhende uitgebreid de loftrompet over de manier waarop burgemeester en partijgenoot Ivan Delaere samen met de gemeentelijke crisiscel de coronacrisis aanpakt. Bij oppositieraadslid Andres Vandewalle (NPE) schoot dat in het verkeerde keelgat.

Stijn Vandenhende verraste burgemeester Ivan Delaere met een tussenkomst over de aanpak van de coronacrisis. “Door het activeren van een crisiscel was een snelle aanpak mogelijk. Behalve de burgemeester zit in die cel niemand met een politieke achtergrond, maar dit gaat niet over politiek, dit gaat over snel handelen en goed bestuur blijven leveren in een uitzonderlijke situatie. Al krijgen ook de fractieleiders van de politieke partijen inspraak. Zo vroeg de burgemeester ons via mail om adviezen en suggesties. Wij deden onder andere het voorstel om onze lokale handelaars vloerstickers aan te bieden. Ook voor andere suggesties stond en staat de crisiscel steeds open. Waarvoor dank. Ook de telefoontjes naar de tachtigplussers, de aankoop van mondmaskers voor alle inwoners, de digitale speelpleinwerking van onze jeugddienst en de wandel-en fietssuggesties van de sportdienst verdienen felicitaties. Het gemeentebestuur en bij uitbreiding ook alle inwoners verdienen een welgemeende dankjewel.”

Serieus blijven

Andres Vandewalle van oppositiepartij Nieuw Pittem-Egem had echter weinig begrip voor de lovende woorden van Vandenhende. “Ik wil niet met een steen werpen naar Stijn, maar dit was een ongepast promopraatje en weinig meer dan een slecht toneeltje van de CD&V-fractie. De verkiezingen zijn bij mijn weten nog meer dan vier jaar weg, dus laat ons de grote woorden mijden en even serieus blijven. Het belangrijkste is dat we allemaal de crisis bestrijden.”