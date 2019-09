Meerderheid én oppositiepartij nu tegen komst windmolens Sam Vanacker

10u11 9 Pittem De CD&V-afdeling van Pittem, waartoe ook het voltallige schepencollege behoort, is tegen de plannen van windmolenbouwer EDF Luminus. Dat liet de partij eerder al weten in een open brief, maar nu zet de partij dat standpunt nog eens extra in de verf. Opvallend: oppositiepartij Nieuw Pittem Egem, die eerder aangaf geen bezwaar te hebben tegen de plannen, sluit zich aan bij het verzet.

EDF Luminus wil drie windturbines op Pittemberg plaatsen. “We gaat niet akkoord met de plannen omwille van de negatieve impact op onze leefomgeving en vragen onze mandatarissen in het College van Burgemeester en Schepenen dit standpunt mee te nemen in hun advies aan de Bestendige Deputatie”, klinkt het bij CD&V. De partij geeft mee dat het openbaar onderzoek nog steeds loopt en dat inwoners nog steeds opmerkingen en bezwaren kunnen achterlaten. “Bezwaarschriften kunnen nog uiterlijk tegen 21 september ingediend worden.” Eerder liet oppositiepartij Nieuw Pittem-Egem weten dat zij wel voorstander waren van de plannen van EDF Luminus, op voorwaarde dat de bestaande procedures en voorwaarden gerespecteerd worden. Maar de partij verandert nu het geweer van schouder. “Over slagschaduw en geluidsoverlast bestaan er voldoende regels, maar in ons land wordt geen minimumafstand gehanteerd”, aldus Vancoillie. “Concreet zouden enkele woningen op minder dan 500 meter van de molens liggen en dat is te dicht. Verder is in de voorbije weken en dagen ook gebleken dat heel veel mensen zich ernstige zorgen maken. Naar die verzuchtingen moet worden geluisterd.” Ondertussen is de actiegroep Leefbaar Pittem zo veel mogelijk bezwaarschriften aan het verzamelen. Het zijn er al meer dan 500.