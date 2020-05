Martha (10) brengt eigen lockdownkrantje uit Sam Vanacker

10 mei 2020

18u08 0 Pittem Corona leidt vaak tot creativiteit en dat geldt zeker ook voor kinderen. De tienjarige Martha Michels uit Egem brengt al acht weken op rij elke zaterdag een eigen krantje uit. Dat krantje gaat ze samen met broer Maurice (9) en zus Madeleine (6) zelf in de bussen stoppen bij vrienden en familie.

Martha houdt van schrijven en van taal. Al tijdens de eerste week van de lockdown besloot ze om een krantje te maken. Op twee A4'tjes krijgt haar familie elke week het kleine en grote nieuws van Martha te lezen. “Van school krijgen we wel opdrachten, maar ik verveelde me toch wat en zo ontstond het idee voor een krant. Ik heb mijn eigen column en interview ook telkens enkele familieleden of vrienden via de telefoon”, zegt Martha, die in het vierde leerjaar zit. “Als het kan neem ik ook zelf de foto’s, zoals van de poezen. Er is altijd een stukje coronanieuws en ik heb ook een ontspanningsrubriek. Wat ik later wil worden? Ik twijfel tussen schrijfster of juf. Of modeontwerpster.”

Mama Alien Debever is trots op haar dochter. “Dat ze het al acht weken volhoudt is fantastisch. Mooi meegenomen is dat we dankzij Martha elke zaterdag een gezinsfietstochtje doen om het ‘M-nieuws’ rond te brengen. We leveren het bij zowat twintig familieleden en kennissen die in de omgeving wonen. Vooral de grootouders kijken ondertussen elke week erg uit naar het krantje.”