Man probeert wagen en woning van ex-werkgevers in brand te steken omdat hij nog geld tegoed had Siebe De Voogt

29 juni 2020

14u38 0 Pittem Een 23-jarige man uit Moerbeke kreeg in de Brugse rechtbank 1 jaar celstraf voor brandstichting en een poging daartoe in Pittem. M.W. probeerde de woning en wagen van zijn ex-werkgevers in brand te steken, omdat hij naar eigen zeggen nog geld van hen tegoed had.

De politie werd op 23 november vorig jaar naar de woning van S.M. geroepen in Pittem. De man wilde rond 8 uur naar de bakker vertrekken, toen hij twee flesjes met een verbrande vod in zijn tuin zag liggen. De achterruit van z’n Volvo XC90 was bovendien ingegooid. De agenten stelden vast dat in de wagen een indringende benzinegeur hing. In de koffer troffen ze een bierflesje aan met een vod waarvan het bovenste deel verbrand was. Ter hoogte van de garage, aanpalend aan de woning, lag bovendien een hoop bladeren met opnieuw hetzelfde type flesje.

1.600 euro

De slachtoffers wezen meteen M.W. (23) uit Moerbeke aan als mogelijke dader. De man werkte tot midden september bij hen en had nog zijn laatste loon tegoed. Volgens zijn voormalige bazen moesten ze echter wachten met de uitbetaling in opdracht van het bedrijf dat instond voor de loonadministratie. Een week voor de brandstichting had M.W. al een dreigende sms gestuurd, waarin hij vroeg waar het geld was. Op 21 november volgde nog een telefoon. “Ik zal jullie vinden en kom mijn geld zelf ophalen”, zei hij in niet mis te verstane bewoordingen.

Tijdens een huiszoeking bij de twintiger trof de politie flesjes aan die identiek waren als de exemplaren die bij de feiten werden gebruikt. De man zelf ging meteen over tot bekentenissen. Hij had naar eigen zeggen nog 1.600 euro loon tegoed van zijn ex-werkgevers en was het beu om te wachten. Hij fabriceerde zelf een soort molotovcocktail en ging die ‘s nachts door de achterruit van hun wagen gooien. Zijn poging mislukte echter faliekant. M.W. kwam maandagmorgen niet opdagen voor zijn proces en werd bij verstek veroordeeld tot 1 jaar cel.