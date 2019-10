Man krijgt werkstraf voor vuistslag met hersenbloeding tot gevolg Siebe De Voogt

23 oktober 2019

11u17 3 Pittem Een 29-jarige Pittemnaar moet een werkstraf van 120 uren uitvoeren voor een vuistslag die hij dit voorjaar uitdeelde aan Davy Vandewalle (39) uit Pittem. Dat heeft de correctionele rechtbank in Brugge beslist. Het slachtoffer verblijft nog steeds in een revalidatiecentrum.

De feiten die zich op 13 april afspeelden voor de woning van het slachtoffer in de Tieltstraat, leken aanvankelijk een daad van zinloos geweld. Ook de advocate van Davy Vandewalle (39) herhaalde dat vorige maand nog eens in de Brugse rechtbank. “Mijn cliënt werd in z’n wagen gevolgd door de beklaagde, die met de fiets was”, pleitte zij. “Hij werd uiteindelijk tegen z’n voertuig geduwd en geschopt en geslagen. De beklaagde liet hem na de slagen voor dood achter. In het UZ in Gent stelden de dokters een hersenbloeding vast, waardoor het linkerbeen van m’n cliënt nog steeds niet naar behoren werkt. Hij is voorlopig een jaar buiten strijd en verblijft nog steeds in een revalidatiecentrum. Enkel op zaterdag en zondag mag hij af en toe eens naar huis.”

Geen zwart-witverhaal

Het parket en de verdediging waren echter een andere mening toegedaan. “Dit was geen zwart-witverhaal”, stelde de procureur. “De aanleiding voor het dispuut is een verkeersincident dat zich kort voordien had voorgedaan. Op camerabeelden was te zien hoe het slachtoffer geen voorrang verleende aan twee fietsers (de beklaagde en z’n vriend, red.). Wat daarna gebeurd is, is niet helemaal duidelijk. Nergens is bewijs dat het slachtoffer geschopt en geslagen werd. We hebben enkel de verklaring van de beklaagde. Hij gaf toe dat hij de man een duw en een slag gaf, maar meer niet. Ik ben in dit dossier niet blind voor de rol van het slachtoffer en kan me vinden in een werkstraf.”

Volgens de verdediging had het slachtoffer zelf teveel gedronken. “Een vriend van de man verklaarde dat ze die avond samen op een feestje zaten en hij zelf nog voorstelde om hem naar huis te voeren”, vertelde Luc Arnou, de advocaat van Simon V. “Mijn cliënt en zijn kameraad werden op dat kruispunt geconfronteerd met een dronken chauffeur en moesten zwaar uitwijken om een ongeval te veroorzaken. Hij is de man achterna gereden om verhaal te halen. Het zal wellicht brutale praat geweest zijn, maar ook het slachtoffer begon te roepen en te tieren. Mijn cliënt heeft hem uiteindelijk een duw gegeven, waarop de man is gevallen.” De rechter veroordeelde Simon V. woensdagmorgen voor slagen en verwondingen. Hij legde hem 120 uren werkstraf op. Als V. die werkstraf niet uitvoert, hangt hem een celstraf van 10 maanden boven het hoofd. Slachtoffer Davy Vandewalle kreeg voorlopig 10.000 euro schadevergoeding toegekend. De rechter stelde een deskundige aan om zijn precieze schade te begroten.