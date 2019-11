Luminus trekt windmolenplannen Pittem in, actiegroep opgelucht: “We hebben tijd gekocht” Sam Vanacker

07 november 2019

18u06 4 Pittem EDF Luminus trekt de huidige plannen voor drie windturbines in Pittem in. Het dossier had vrijdag op een provinciale commissie moeten besproken worden, maar die vergadering is afgezegd omdat nu blijkt dat de aanvraag niet goedgekeurd zou worden. Of dit nu betekent dat de windmolenplannen in Pittem effectief van de baan zijn, is nog niet duidelijk.

Pittems schepen van Omgevingsvergunningen Denis Fraeyman (CD&V), die eerder met het gemeentebestuur een negatief advies uitbracht voor de windmolens en vrijdag dat advies zou beargumenteren bij de provincie, bevestigt het nieuws. “De beslissing over het al dan niet toekennen van een vergunning zou de provincie pas maken op 12 december, maar vandaag is alles in een stroomversnelling gekomen. Het huidige dossier zou niet goedgekeurd worden, dus heeft de aanvrager het dossier ingetrokken. De directe aanleiding is een advies dat we hebben ingewonnen bij hoogspanningsnetbeheerder Elia. Omdat de tweede molen relatief dicht bij de hoogspanningsleiding zou staan, werd een studie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de luchtverplaatsing van die turbine druk zou kunnen uitoefenen op de hoogspanningskabels. Dat is uiteraard niet zonder risico en dat heeft de doorslag gegeven.”

Geen uitsluitsel

Of het dossier straks in een gewijzigde vorm opnieuw zal worden ingediend, is voorlopig niet duidelijk. EDF Luminus-woordvoerder Peter Dercon kon daarover donderdagavond nog geen uitsluitsel geven. “Over de stand van zaken van dit dossier kan ik nog geen uitspraken doen zonder eerst informatie in te winnen”, reageert Dercon. “Wel gebeurt het regelmatig dat een dossier ingetrokken en aangepast wordt om aan bepaalde voorwaarden of eisen van de omgeving te voldoen.”

‘Tijd gekocht’

Actiegroep Leefbaar Pittem, die verschillende acties en infomomenten heeft georganiseerd en 1.343 bezwaarschriften heeft verzameld tegen de windmolens, haalt in elk geval opgelucht adem. “Dit is fantastisch nieuws”, vindt Lobke Ugille van de actiegroep. “Zelfs als het dossier opnieuw ingediend wordt, hebben we ten minste tijd gekocht. Stel dat ze de tweede windturbine tien meter willen verzetten, dan nog moet er opnieuw een hele procedure doorlopen worden en moet er ook opnieuw een openbaar onderzoek komen. Dat kost allemaal veel tijd en moeite, terwijl de windmolenbouwer ondertussen ook wel zal beseffen dat niemand staat te springen voor dit project in Pittem. Dit is een opluchting, maar we wachten nog wat af voor we de champagne ontkurken.”