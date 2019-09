Loridans Kring trekt de baan op met mobiel minitoneelstuk ‘God en Darwin’ Sam Vanacker

19 september 2019

15u23 0 Pittem Toneelvereniging Loridans Kring Pittem komt met een nieuw concept op de proppen waarbij het publiek niet naar het theater komt, maar waarbij het theater tot bij het publiek gebracht wordt. Met het stuk ‘God en Darwin’ brengen Gaspard Vandewalle en Marianne Bruneel het debat tussen geloof en wetenschap tot leven.

“Regisseur Kris Goris en ik speelden al langer met het idee om een stukje mobiel theater te maken dat op verschillende locaties gebracht zou kunnen worden”, legt Gaspard Vandewalle uit. “Inhoudelijk wilden we enkele maatschappelijke thema’s en levensbeschouwelijke vragen aan bod laten komen en daarvoor vonden we inspiratie bij Darwin en het debat tussen geloof en wetenschap.”

“De twee personages heten niet toevallig Charles Vermeersch en Gabrielle Leonard. De eerste verwijst naar Darwin en filosoof Etienne Vermeersch, terwijl mijn tegenspeelster vernoemd is naar de engel Gabriël en naar aartsbisschop André Leonard. Qua genre is het stuk moeilijk in een hokje te stoppen. Het is geen komedie en geen tragedie. De bedoeling is om het publiek te doen nadenken over een aantal moeilijke levensvragen. Anderzijds houden we het toegankelijk door het stuk in ons eigen dialect te brengen.”

Ook traditionele productie

Los van dat project heeft Loridans Kring ook de meer traditionele jaarlijkse productie op de agenda staan. Dit jaar werd gekozen voor ‘Hartelijk Gecondoleerd”, een komedie van auteur Jack Staal in een regie van Fernand Coreman. Die voorstelling wordt opgevoerd op vrijdag 15/11, zaterdag 16/11, zondag 17/11, vrijdag 22/11, zaterdag 23/11, zaterdag 30/11 en zondag 01/12. De voorstellingen op zondag vinden plaats om 16 uur, op vrijdag en zaterdag is dat om 20 uur.

Wie een voorstelling wil boeken van ‘God en Darwin’ kan terecht op Gaspard.vandewalle@telenet.be of telefonisch op 0475/32.30.83.